الأسهم الأمريكية تصعد في بداية أسبوع إعلان نتائج شركات التكنولوجيا

المصدر: نيويورك - رويترز

صعدت الأسهم الأمريكية، أمس، بقيادة شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين في أسبوع مزدحم بإعلانات أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة، التي من بينها فيسبوك وأمازون. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 % إلى 27174.18 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.32 نقاط أو 0.18 % إلى 2981.93 نقطة. وربح مؤشر ناسداك 25.50 نقطة أو 0.31 % إلى 8171.99 نقطة. وفي المقابل استقرت الأسهم الأوروبية، في حين عوضت الأسهم الإيطالية جزءاً من خسائرها بعد موجة بيع مدفوعة بتوترات سياسية في الوقت الذي تتسلط فيه الأضواء على اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجلت الأسهم الإيطالية أداءً يفوق سائر السوق بعد أن شهدت أسوأ أيامها في أشهر يوم الجمعة.