الموافقة على مشروع عقد الاندماج بين «كامكو» و«جلوبل»

المصدر: الكويت - البيان

أعلنت شركة كامكو للاستثمار «كامكو» وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حصولهما على موافقة هيئة أسواق المال بالكويت بشأن مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين الشركتين بحيث تكون شركة كامكو هي الشركة الدامجة وشركة جلوبل هي الشركة المندمجة.

وتوقعت الشركتان في بيان مشترك لهما، أن تثمر عملية الدمج الحالية عن نشوء واحد من أكبر الكيانات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة والتي تبلغ 14 مليار دولار أميركي وبسجل حافل من عمليات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار دولار أميركي متضمنة أسواق الأسهم والدين وعمليات الدمج والاستحواذ.

وباتخاذ الشركتين الكويت مقراً رئيسياً لهما، تشكل خطوة الدمج تطوراً طبيعياً لاستحواذ كامكو على حصة الأغلبية في جلوبل بنسبة 70% من شركة «إن سي إتش فنتشرز» في سبتمبر الماضي.