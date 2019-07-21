أفريقيا تتفوق على آسيا في القوى العاملة بنهاية القرن

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

كشفت دراسة نشرتها وكالة أنباء «بلومبرج» عن احتمالات تفوق القوة العاملة الأفريقية عن نظيرتها الآسيوية بنهاية القرن الحادي والعشرين، في الوقت الذي تواجه فيه القارتان تحديات اقتصادية وديموغرافية.وأشارت الدراسة إلى أن عدد من تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً من الأفارقة يمثلون ربع حجم السكان ممن هم في سن العمل في قارة آسيا.

ومع ذلك، فإنه بحلول عام 2100 سوف تتفوق قارة أفريقيا على آسيا في هذا الصدد، فيما ستواجه آسيا مشكلة السكان كبار السن، في مقابل تحول الاتجاه في أفريقيا إلى المزيد من الشباب ممن يطلبون العمل.