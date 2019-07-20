«مايكروسوفت» الوحيدة في العالم بقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

عززت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية العملاقة للتقنية مكانتها كأعلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد أن سجل سهمها ارتفاعاً في قيمته بنسبة فاقت 3% في تداولات أمس.

ووفقاً لما ذكره موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني، قد بلغ سعر «مايكروسوفت» أمس 140,20 دولاراً، بارتفاع نسبته 38% منذ مطلع العام الجاري. وأكد الموقع أن هذه القفزة في قيمة سهم «مايكروسوفت» جاءت كرد فعلي إيجابي ومنطقي للنتائج الفصلية التي أعلنت عنها الشركة أول من أمس.

والتي أفادت بأن الشركة حقق إيرادات فصلية بلغت قيمتها أمس 33,72 مليار دولار، بينما كانت التوقعات من جانب بورصة «وول ستريت» وخبرائها ألا تتجاوز إيرادات الشركة 32,77 مليار دولار. وسجلت هذه الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 12% بالمقارنة مع إيرادات الشركة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق سهم الشركة في تداولات أمس ربحاً قيمته 1,73 دولار، فيما كان المتوقع ألا يتجاوز الربح 1,21 دولار للسهم. وأوضح «بزنس إنسايدر» أن هذه القفزة في الأرباح والإيرادات عززت مكانة «مايكروسوفت» كأعلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمتها عند إغلاق التداولات الخميس الماضي 1,05 تريليون دولار.

وبذلك، باتت «مايكروسوفت» حالياً هي الشركة الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، مع العلم أن شركة «آبل» كانت قد سبقتها إلى تحقيق هذا الإنجاز العام الماضي، وكانت آنذاك هي أول شركة في التاريخ تحققه. وأضاف الموقع أن جانباً كبيراً من ارتفاع إيرادات «مايكروسوفت» الفصلية يُعزَى إلى ارتفاع إيرادات خدمات الحوسبة المحاسبية التي تقدمها الشركة بنسبة 19% منذ مطلع العام.