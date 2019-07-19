اليابان تقود جهوداً عالمية لإنشاء شبكة مدفوعات للعملات المشفرة

المصدر: طوكيو - رويترز

قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية تتصدر جهوداً عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة على غرار شبكة سويفت التي تستخدمها البنوك في مسعى لمكافحة غسل الأموال.

وأضاف المصدر أن طوكيو تسعى إلى وضع الشبكة الجديدة قيد العمل في السنوات القليلة القادمة، موضحاً أن فريقاً يرتبط بمجموعة العمل المالي الدولية سيراقب عملية تطوير الشبكة الجديدة والتي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى.

ومن غير الواضح كيف ستعمل شبكة العملات المشفرة. وسويفت نظام تراسل دولي للمدفوعات المالية تستخدمه البنوك لتحويل الأموال في أنحاء العالم.

كانت مجموعة العمل المالي وافقت في يونيو على خطة لإنشاء الشبكة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية في اليابان وفقاً لما قاله المصدر.

وتدفع طوكيو في اتجاه ضمان أمن العملات الافتراضية على أمل الاستفادة من قطاع التكنولوجيا المالية لتحفيز النمو الاقتصادي. وأصبحت اليابان أول دولة في العالم تنظم عمليات تبادل العملات المشفرة في 2017.