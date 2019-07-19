موسم جدة يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والسياح

المصدر: جدة- عائشة الكعبي

اختتم أمس موسم جدة السياحي والذي نجح في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار بعد طيفٍ واسعٍ من الفعاليات والأنشطة والتي تجاوزت 150 فعالية محلية وعالمية.

واستمتعت أعداد كبيرة من الزوار والسياح بالعديد من الفعاليات المليئة بالمرح إلى جانب العديد من التجارب الموسيقية الجديدة التي استقطبت المهتمين بالفن والإبداع، كفعالية ميوزيك هول، قدمت تمازجاً فنياً رائعاً مع الكثير من العروض الشيقة. وعزز نجاح الحدث التسهيلات الكبيرة والترحيب الشديد بزوار جدة من خلال إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية التي ساهمت في زيادة أعداد الزائرين والسياح للاستمتاع بالعروض والفعاليات المختلفة في عروس البحر الأحمر.

جوائز قيمة

ونجح المهرجان في استقطاب شرائح كبيرة من الزوار للتسوق في مختلف المولات والمراكز التجارية. كما نجح في أن ينشر البهجة والسعادة في قلوب الفائزين الذين اقتنصوا الجوائز الفاخرة والقيمة من سيارات وساعات وعطور. وأقيمت سحوبات متعددة منذ انطلاق المهرجان. وكانت أبرز السحوبات الخميس 11 يوليو في الياسمين مول، والجمعة 12 يوليو في الرد سي مول، أما السحب الأخير فأقيم أمس في مول العرب في اليوم الختامي للمهرجان.

رحلات بحرية ممتعة

واستمتع محترفو وهواة الغوص بأروع التجارب من خلال رحلات ممتعة في مياه البحر الأحمر بإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية حتى اليوم الختامي، وذلك انطلاقاً من أبحر، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ودرة العروس. وتم تنظيم رحلات الغوص خلال موسم جدة على متن 4 يخوت فاخرة «ليفابورد» تمت تهيئتها على نحو رائع، ففي كل يخت هناك 12 غرفة نوم مريحة، ومطعم للضيوف، وفريق متكامل للخدمة.

مطاعم عالمية

واستطاع موسم جدة هذا العام أن يرفع معايير المطاعم في عروس البحر الأحمر، مستقطباً أرقى المطاعم العالمية التي أرضت جميع الأذواق والأعمار، ووفرت فرصة ممتعة لتذوق أشهى الأطباق من مطابخ متنوعة، ونجح المهرجان في تسليط الضوء على 157 مشروعاً صغيراً يديرها شباب سعوديون في مجال الطعام والمشروبات.

المسرح العربي

ونشط المسرح العربي خلال موسم جدة مع عرض ثلاث مسرحيات منها مسرحية للنجم محمد هنيدي ونجوم مصر، بعد أن لاقت رواجاً واسعاً في الأوساط المصرية والعربية المهتمة بالمسرح الحديث. كما شكلت عروض الكوميديا العربية إحدى أبرز فعاليات الموسم، مع نخبة من نجوم الستاند أب العرب والمحليين، ومن أبرزهم صلاح الدالي، وعلي قنديل، وتواب عدلي، وشهد مسرح الكوميدي كلوب عروضاً خاصة لمحترف فنون خفة اليد ممدوح المرزوقي، والذي أبهر الجمهور بحيله المبدعة.

دعم أصحاب الهمم

واحتل الجانب الاجتماعي جزءاً هاماً من فعاليات موسم جدة عبر مجموعة من برامج المشاركة المجتمعية مع دعم المشاريع الناشئة، بالتعاون مع عددٍ من النوادي الثقافية والرياضية والجمعيات. ونجح ذلك في استقطاب العشرات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الهامة المتاحة لهم، وتمكين أصحاب الهمم من التنظيم والمشاركة في العديد من المسابقات.

ولم يقتصر الأمر على الكبار فقط بل كانت هناك أيضا مبادرة «دكان المجتمع»، وهو عبارة عن محل تجاري يعرض منتجات وحرف الأطفال من أصحاب الهمم بهدف تمكينهم وتحفيزهم على الاندماج في المجتمع، وصقل مهارات التواصل لديهم.

أنشطة تفاعلية

وشهد موسم جدة تنظيم عدة أنشطة تفاعلية لتوعية الجمهور بالقضايا الاجتماعية الأهم، مثل: تجربة الكرسي المتحرك، ومبادرة نور لتجربة الضرير، ومعرض البحر الأحمر في الرد سي مول، فضلاً عن مبادرة الصباح الإبداعي التي تضمنت محاضرات توعوية أقيمت بمسرح منتزه الشلال.

سيرك

واستضافت مدينة جنغل لاند الترفيهية، وللمرة الأولى على مستوى المملكة، سيرك «لوتياترو العالمي»، والذي قدم مزيجاً من فنون السيرك والمسرح الغربي حتى الأمس.

أطفال

حظي الأطفال باهتمامٍ بالغٍ خلال موسم جدة حيث خصصت لهم الكثير من العروض الشيقة والمتنوعة والتي وفرت أجواء حافلة بالمرح والمتعة. واحتضنت الواجهة البحرية سلسلة من العروض الكرتونية، منها عرض «الدببة الطيبة» وعرض «العصر الجليدي»، إلى جانب الملاهي المائية وغيرها الكثير من العروض الشيقة.