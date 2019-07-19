ضعف أداء الأسهم الأمريكية يهبط بالنفط 3 ٪

المصدر: عواصم - رويترز

انخفضت أسعار النفط نحو 3% أمس، تحت ضغط ضعف الأداء في أسواق الأسهم الأمريكية، وتوقعات بارتفاع إنتاج الخام في خليج المكسيك في أعقاب إعصار ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.82 سنتا أو 2.9 % إلى 61.82 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوياته أثناء الجلسة عند 64.46 دولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.77 دولار أو 3.1 % إلى 55.01 دولار للبرميل، بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 57.32 دولار.

وانخفض النفط يوم الأربعاء الماضي في رد فعل على ارتفاع كبير في مخزونات المنتجات النفطية. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضاً يفوق المتوقع في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، لكنّ المتعاملين يركزون على الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة مما دفع الأسعار للانخفاض.

مستويات الإنتاج

من جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية أمس انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في مايو إلى 6.94 ملايين برميل يومياً من 7.18 ملايين برميل يومياً في أبريل. وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

في سياق متصل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده عادت بإنتاجها النفطي إلى المستويات المتفق عليها بين أوبك ومصدري الخام غير الأعضاء بالمنظمة، وإن إنتاج البلاد في النصف الأخير من يوليو سيرتفع بالمقارنة مع النصف الأول.

وهوى إنتاج روسيا إلى قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات في مطلع يوليو بسبب العثور على مستويات مرتفعة من الكلوريد العضوي في النفط في أبريل نيسان، ما أدى لتعطيل الصادرات عبر خطوط الأنابيب. وقال نوفاك للصحفيين: «عاد إنتاجنا لما يتماشى مع الخطط والجداول الزمنية. جرى خفض الإنتاج لعدة أيام بما يتجاوز مستوى الامتثال.. كان الأمر يتعلق بعملية تكنولوجية».

واتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يومياً من 11.41 مليون برميل يومياً ضختها في أكتوبر 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق العالمي الحالي.

وبموجب تلك الصيغة، يجب أن يكون إنتاج موسكو النفطي عند نحو 11.17 - 11.18 مليون برميل يومياً. وتقول مصادر بالقطاع إن إنتاج النفط انخفض إلى 10.79 ملايين برميل يومياً في أوائل يوليو.

أسعار منخفضة

من ناحية أخرى، خفض بنك «باركليز» توقعاتهلسعر النفط في النصف الثاني من العام الجاري وفي العام المقبل، قائلاً إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب بسبب أوضاع أضعف من المتوقع للاقتصاد العالمي.

وقلص البنك توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في 2019 بواقع دولارين إلى 69 دولاراً و61 دولاراً للبرميل على الترتيب. وخفض تقديراته لسعر برنت في 2020 ستة دولارات إلى 69 دولاراً وبمقدار خمسة دولارات للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال البنك في مذكرة إن من المرجح أن يتباطأ نمو الطلب إلى ما يزيد قليلاً فحسب على مليون برميل يومياً في 2019، إذ إن تنامي الحماية التجارية في ظل التباطؤ الصناعي الجاري عالمياً يضغط بقوة على نمو الطلب النفطي هذا العام.