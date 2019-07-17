ترامب سيبحث اتهامات بالخيانة موجهة لـ«غوغل»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته سوف «تنظر» في الاتهامات التي وجهها رجل الأعمال الأمريكي، بيتر ثيل، إلى شركة غوغل الأمريكية لخدمات الإنترنت بأن تعاملاتها مع الصين «تنطوي فيما يبدو على خيانة».

ووصف ترامب ثيل في تغريدة على موقع تويتر بأنه «شخص رائع وبالغ الذكاء، ويعرف هذه المسألة أفضل من غيره». ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرئيس الأمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية «سوف تنظر في هذه المسألة».

وارتفع سهم غوغل بأقل من واحد في المئة أمس في بورصة نيويورك بعد أن كان قد انخفض بنسبة واحد في المئة بعد صدور تغريدة الرئيس الأمريكي. وكان رجل الأعمال الأمريكي بيتر ثيل، وهو من كبار مؤيدي ترامب والمتبرعين له في «وادي السليكون»، وهو معقل صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ويقع بولاية كاليفورنيا، قد انتقد شركة غوغل وصناعة التكنولوجيا لأنها تركز على الأسواق العالمية مع إغفال المصالح الأمريكية.

واختص ثيل غوغل بالذكر لأنها وافقت على العمل عن كثب مع بكين في محاولة لإعادة محركها العملاق للبحث للعمل في الصين، مع التخلي عن عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية يسمح لها بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لدى غوغل.