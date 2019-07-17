أوروبا تحقق في ممارسات «أمازون» في غضون أيام

المصدر: دبي - البيان

تعتزم الدنماركية مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، فتح تحقيق رسمي موسع في غضون الأيام المقبلة بشأن الممارسات التجارية التي تنتهجها شركة «أمازون». ووفقاً لما ذكرته أمس «سي إن بي سي»، لا يعد التحقيق في حد ذاته مفاجأة، فقد سبق أن أطلقت فيستاجر في سبتمبر الماضي تحقيقاً مبدئياً في ممارسات «أمازون»، وكان من المتوقع آنذاك أن تعلن عن تحقيق كامل في الموضوع، إلا أنها لم تفعل وقتها. وكان تحقيق سبتمبر 2018 يتمحور بصفة أساسية حول كيفية استخدام «أمازون» لبيانات صغار التجار المتعاملين مع منصتها للتجارة الإلكترونية.