9.6 مليارات دولار أرباح «جيه.بي مورجان»

المصدر: نيويورك- رويترز

أعلن جيه.بي مورجان تشيس آند كو، ارتفاع أرباحه الفصلية 16 % في الوقت الذي عوّض فيه ارتفاع صافي دخل الفائدة ومكاسب ضريبية تراجع نشاط البنك في أقسام التداول.

وارتفع صافي ربح أكبر البنوك الأمريكية إلى 9.65 مليارات دولار أو 2.82 دولار للسهم من 8.32 مليارات دولار أو 2.29 دولار للسهم قبل عام. وزاد صافي الإيرادات 4 % إلى 29.57 مليار دولار.

كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحاً بقيمة 2.50 دولار للسهم وإيرادات قدرها 28.90 مليار دولار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام المعلنة قابلة للمقارنة مع التقديرات.