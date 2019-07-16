نمو اقتصاد الصين في أدنى مستوياته منذ 27 عاماً

المصدر: بكين ـ أ ف ب

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام إلى 6.6%، مسجلاً أسوأ أداء منذ ما لا يقل عن 27 عاماً بالرغم من جهود بكين لدعمه، وذلك في ظل الحرب التجارية المتصاعدة مع واشنطن.

ونسبة النمو التي صدرت أمس عن المكتب الوطني للإحصاءات بالتزامن مع مجموعة مؤشرات حول صحة الاقتصاد الصيني هي أضعف نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي الصيني منذ بدء صدور البيانات الفصلية عام 1992، بحسب وكالة بلومبرغ، لكنها تبقى ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويتراوح بين 6.0 و6.5%، مقابل نمو بنسبة 6.6% عام 2018.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينيونغ إن «الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج».