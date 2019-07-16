«غافا» وعملة فيسبوك على مائدة «السبع»

المصدر: باريس ـ أ ف ب

يلتقي وزراء مالية دول مجموعة السبع الأربعاء والخميس قرب باريس وسط توتر فرنسي أمريكي حول مسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت الكبرى مع صعود شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بمجموعة «غافا» (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل)، وبحث مشروع فيسبوك لإطلاق عملته الافتراضية.

وأوضح مصدر فرنسي، أن الهدف الرسمي للاجتماع الذي يعقده وزراء المالية شمال باريس، هو «فتح الطريق بين الدول السبع الأقوى اقتصادياً في العالم في اتجاه الحد من التباين وتحقيق العدالة الضريبية».

وبعد أسبوع على فتح تحقيق في الولايات المتحدة حول الضريبة التي أقرتها فرنسا على عمالقة الإنترنت، يعقد وزير المال الفرنسي برونو لومير اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن بعد أقل من شهر على لقائهما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في نهاية يونيو.

وسيغتنم لومير الفرصة ليذكر نظيره الأمريكي بأن فرنسا تعهدت بإلغاء هذه الضريبة عند إقرار اتفاق دولي حول الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حددت مهلة حتى 2020 لتحقيق ذلك.

وحددت فرنسا هدفاً لرئاستها لمجموعة السبع هذه السنة الحد من «الفارق بين الواقع الاقتصادي العالمي والواقع الضريبي» مع صعود شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بمجموعة «غافا» خلال العقود الماضية.

وقال المصدر: «إننا بحاجة إلى نظام ضريبي للقرن الحادي والعشرين يناسب النموذج الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين».

وسارعت منظمتا «أتاك» و«أوكسفام» غير الحكوميتين إلى مطالبة وزراء مجموعة السبع بـ«العمل لإقامة نظام مالي دولي أكثر عدلاً»، وبفرض ضرائب «أكثر فاعلية» على شركات الإنترنت العملاقة.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع مجموعة فيسبوك لإطلاق عملتها الافتراضية «ليبرا»، وهو مشروع يثير مخاوف كبرى بين الوزراء وحكام المصارف المركزية. وقالت المصادر: «نؤكد مجدداً عزمنا على عدم السماح لأي شركة خاصة بحيازة وسائل تمنحها السيادة النقدية». وسبق أن أعرب لومير علناً عن معارضته لهذه العملة الافتراضية.