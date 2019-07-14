هيئة أمريكية تغرم فيسبوك 5 مليارات

المصدر: نيويورك- رويترز

قال مصدر مطلع إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، وافقت على تسوية قيمتها 5 مليارات دولار مع فيسبوك، بشأن تحقيقها في طريقة تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.

وتجري اللجنة تحقيقاً في مزاعم بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم، مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية التي تم إشهار إفلاسها.

ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى، قد انتهكا اتفاقاً يرجع إلى عام 2011. وأغلق سهم فيسبوك مرتفعاً 1.8 % في جلسة نهاية الأسبوع، وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام، إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار، لدفع الغرامة.