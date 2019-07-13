«بنك أوف أمريكا» يخفّض توقعات النمو العالمي

المصدر: نيويورك - وكالات

خفّض «بنك أوف أمريكا» توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، ملقياً باللوم على عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويتوقع اقتصاديو البنك نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% هذا العام والعام المقبل، منخفضاً عن التقديرات السابقة البالغة 3.6% و3.7% على الترتيب.

وأشار خبراء «بنك أوف أمريكا» إلى أنه من المرجح الآن تخفيف السياسة النقدية أكثر مما كان متوقعاً في السابق من 26 بنكاً مركزياً حول العالم بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يتوقع أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مدار 2019.