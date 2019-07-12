توقعات بتراجع الدولار إلى 16 جنيهاً مصرياً

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لتصل إلى 16 جنيهاً لكل دولار بنهاية العام الحالي مقابل نحو 16.62 جنيها لكل دولار حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير أعده "جاسون داو" المحلل الاقتصادي في البنك الفرنسي القول إن انخفاض معدل التضخم في مصر خلال يونيو الماضي لأقل مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا، يعني أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مع احتمال الإبقاء على الفائدة انتظارا لتقييم تأثير الموجة الأخيرة من خفض دعم الوقود على الأسعار.