النفط يصعد بدعم مخاطر جيوسياسية

المصدر: طوكيو (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط الخام، مدعومة ببيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي، من الأقبال على شراء النفط، كبحت المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتاً عند 64.54 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً، إلى 57.74 دولاراً للبرميل.

ومن جانبه، قال جولدمان ساكس إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الزيادة في الطلب العالمي، على الأقل خلال 2020، ويحد من مكاسب أسعار النفط، على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة (أوبك).

ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأمريكي 1.3 مليون برميل يومياً، و1.2 مليون برميل يومياً في 2019 و2020 على الترتيب.