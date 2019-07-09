«أبل» يهبط بالأسهم الأمريكية و«دويتشه» يكبح خسائر أوروبا

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت الأسهم الأمريكية مع هبوط أبل بأكثر من 2 % ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» مع توقعات سلبية بشأنه، وتقلص مراهنات المستثمرين على خفض حاد لسعر الفائدة إثر تقرير وظائف قوي لشهر يونيو.

ونزل مؤشر داو جونز 150 نقطة بما يعادل 0.32 % عند 26776.64 نقطة، وهبط ستاندرد اند بورز 500 بمقدار17 نقطة أو 0.57 % إلى 2979.77 نقطة، وانخفض ناسداك 76 نقطة أو 1 % مسجلاً 8086.91 نقطة. ويترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» أمام الكونغرس الأمريكي اليوم لمعرفة اتجاه السياسة النقدية.

وانخفضت الأسهم الأوروبية، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل قفزة نسبتها 2.7 % حققتها أسهم دويتشه بنك بعد أن أعلن البنك خفضا للوظائف ودشن عملية إصلاح كبيرة وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 %، ليلحق بالأسهم الآسيوية المتراجعة.وانخفض مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو واحدا % إلى 21534.35 نقطة.