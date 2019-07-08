«إعمار مصر» تسوي النزاع على أرض «أب تاون كايرو»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة لشركة إعمار العقارية، عن توقيعها بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير المصرية، بشأن أرض مشروع «أب تاون كايرو».

وذكرت الشركة أن مشروع عقد التسوية يشمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية، ومن بينها تنازل شركة النصرعن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار مصر عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي. وقالت، إنه سيتم عرض مشروع عقد التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء.

وكانت النصر للإسكان رفعت دعوى تحكيم، ضد إعمار مصر مطالبة بتعويض قدره مليار جنيه، واسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض المشروع، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.