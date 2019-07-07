أوروبا تجهز مرشحاً لرئاسة صندوق النقد

المصدر: اكس- أون بروفونس- رويترز

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إنه يتعين على وزراء مالية أوروبا إيجاد مرشح محل توافق ليخلف كريستين لاجارد في رئاسة صندوق النقد الدولي، مضيفاً على هامش مؤتمر الاقتصاد والأعمال الذي يعقد في جنوب فرنسا، إن وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر في اجتماع في بروكسل يوم الثلاثاء، وينبغي أن نتوصل لحل وسط على المستوى الأوروبي، ويحدوني الأمل في التوافق على أفضل مرشح أوروبي لصندوق النقد الدولي. ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن ترشيح محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، وهو يحمل جوازات سفر كل من بريطانيا وكندا وإيرلندا، كمرشح أوروبي قال: «إذا كان لدينا مرشح أوروبي على مستوى جيد فقد يكون لدينا مرشح جيد لصندوق النقد».

ورشح زعماء الاتحاد الأوروبي لاجارد الأسبوع الماضي لتحل محل ماريو دراجي في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، مما أثار تساؤلات عمن سيحل محلها في صندوق النقد.

وعادة ما يكون مدير صندوق النقد الدولي أوروبياً، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة البنك الدولي أمريكياً‭‭ ‬.

ويحظى كارني باحترام واسع في دوائر السياسات الدولية.