ترامب يطالب مجلس الاحتياطي الاتحادي مجدداً بخفض الفائدة

المصدر: واشنطن ـ رويترز

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستعطي المزيد من الدعم للاقتصاد.

وفي تعليقات أدلى بها للصحفيين خارج البيت الأبيض، أشاد ترامب أيضاً بانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7 بالمئة وخلق 224 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهي أرقام نشرتها وزارة العمل الأمريكية.

وبدورهم جادل مسؤولو مجلس الاحتياطي بأن زيادات أسعار الفائدة العام الماضي كانت إجراء احترازياً مناسباً. لكن موقف مسؤولي البنك المركزي بدأ يتغير في مايو وسط مخاوف من أن سياسة ترامب التجارية تهدد بتقويض المعنويات الاقتصادية. ويتأهب المجلس لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.