«ميرسك» ترفع أسعار الحاويات المتجهة إلى الخليج

المصدر: كوبنهاجن-رويترز

انضمت شركة إيه.بي مولر-ميرسك إلى شركات شحن حاويات كبيرة أخرى رفعت أسعار إرسال الحاويات إلى منطقة الخليج بسبب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وقالت الشركة:«نظراً للتصاعد غير المتوقع والمهم للغاية في الآونة الأخيرة في العوامل الرئيسية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية للشحن في منطقة الخليج، فإن ميرسك ستفرض رسوماً طارئة للمخاطر عالمياً تُطبق على كل الشحنات إلى منطقة الخليج ومنها».

وذكرت ميرسك، وهي أكبر شركة شحن حاويات في العالم، أنها ستفرض رسوماً إضافية بقيمة 42 دولاراً على كل حاوية قياس 20 قدماً للشحنات المتجهة إلى بعض الموانئ في السعودية والبحرين والإمارات والكويت والعراق وعمان. وكانت شركات (إم.إس.سي) وسي.إم.إيه سي.جي.إم وإيه.بي.إل وهاباج-لويد قد أبلغت عملاءها أنها ستزيد أسعار خدماتها.