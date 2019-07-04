مصر.. قرار بتحويل أراض زراعية إلى مبان

المصدر: البيان الالكتروني

أصدر محافظ القاهرة في مصر اللواء خالد عبد العال، قرارا بشأن دراسة "استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي" في جميع أحياء القاهرة.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، يتعلق القرار بجميع قطع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق المحافظة على مختلف الأحياء بالمناطق الأربع (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية) للحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة.

وأكد المصدر، "وجود الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت متخللات مبان، نتيجة الزحف العمراني العشوائي في السنوات الماضية، وهذه الأرض رغم كونها في نطاق السكن اليوم إلا أنه يجرى التعامل معها وفق الحيازة الزراعية".

وتابع المصدر: "هناك الكثير من الأراضي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة وكذلك في البناء، وهذا القرار الصادر من المحافظ يمنح حق تحويل هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية ما يزيد قيمتها المادية بدرجة كبيرة، وبالتالي إسقاطها من قائمة الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية وبداية تطبيق ضريبة العقارات المبنية عليها".

وشدد المصدر، على أنه من خلال التقدم بطلبات استنزال الأراضي للأحياء المختلفة ستتم دراسة كل طلب والموافقة عليه أو رفضه وفقا للشروط التي تحافظ على الشكل الحضاري وتحارب العشوائيات في المحافظة.