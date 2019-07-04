ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية

المصدر: Ⅶ واشنطن ـ وكالات

أنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية تعاملات أمس على ارتفاع قياسي، مع صعود الأسهم الأمريكية خلال النصف الأول من 2019.

وواصل مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً تسجيل ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع أمس 0.8% في آخر أيام أسبوع التداول الحالي قبل عطلة يوم الاستقلال الأمريكي ليصل إلى 2996 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي إلى 26966 نقطة في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع إلى 8170. جاء رد فعل أسواق المال الأمريكية إيجابياً على الأنباء الأخيرة بما في ذلك الهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» الأمريكي إلى جانب اختيار الفرنسية كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.