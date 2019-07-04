الصين تتعهد بالسماح بملكية الأجانب للشركات المالية والتأمينية 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، بأن تمنح بكين فرصاً متساوية لكافة الشركات الأجنبية للعمل في الصين بحرية تامة.

وألقى تشيانغ أمس كلمة أمام نخبة من رجال الأعمال العالميين إلى جانب مسؤولين حكوميين، ضمن فعاليات «الاجتماع السنوي للأبطال الجدد»، التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة «داليان» الصينية.

وقال: «نحتاج في الوقت الراهن إلى السماح للشركات الصينية المملوكة للدولة والخاصة، وأيضاً الشركات الأجنبية المُسجلة في الصين بأن تحظى بمعاملة عادلة تضعها جميعاً على قدم المساواة».وأفاد تشيانع بأن بكين تعتزم منح الفئات الثلاث المذكورة أعلاه من الشركات العاملة في الصين خفضاً في الضرائب والرسوم الحكومية بقيمة تبلغ حوالي 2 تريليون يوان «300 مليون دولار».

كما أوضح تشيانغ أن بكين تخطط أيضاً لمزيد من الانفتاح الاقتصادي على الشركات الأجنبية والسماح لهذه الأخيرة بمشاركة أكثر قوة وفعالية في مسيرة الاقتصاد الصيني، وذلك من خلال عدة خطوات، من أبرزها رفع الحظر المفروض حالياً على ملكية الأجانب لشركات الأوراق المالية، والأسهم المستقبلية وشركات التأمين على الحياة بحلول العام المقبل، وفتح القطاع الصناعي الصيني أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية.