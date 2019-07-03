استمرار الحظر على «هواوي» في الجيل الخامس لشبكات الاتصالات

المصدر: Ⅶ واشنطن ــ د ب أ

قال بيتر نافارو، أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن الحظر الأمريكي على استخدام تكنولوجيا شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة «هواوي» في مجال الجيل الخامس لشبكات الاتصالات لم يتغير.

وأضاف «نافارو»، في تصريحات لشبكة «سي.إن.بي.سي» التلفزيونية، إن الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج اتفقا، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية مطلع الأسبوع الحالي، على السماح ببيع كمية صغيرة من الرقائق (الأمريكية) إلى شركة هواوي بناء على طلب الجانب الصيني تخفيف الحظر الأمريكي المفروض على شركة هواوي.

وشدد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي على هذا التخفيف للعقوبات المفروضة على «هواوي» لن يؤثر في أي اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس للهاتف المحمول.