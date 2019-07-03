السعودية بصدد جمع 3 مليارات من بيع باكورة سنداتها باليورو

المصدر: دبي، لندن ــ رويترز

تتجه السعودية إلى جمع ثلاثة مليارات يورو من أوامر اكتتاب زادت عن 14.5 ملياراً في أول إصداراتها من السندات المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة، مع سعي المملكة للاستفادة من مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجات الميزانية في ظل هبوط أسعار النفط. وباعت السعودية سندات دولية بنحو 60 مليار دولار منذ طرقها أسواق الدين العالمية للمرة الأولى أواخر 2016، ما يجعل المملكة من أكبر مصدري الدين في الأسواق الناشئة. وسيسمح أول دخول للمملكة إلى سوق الدين المُقوم باليورو، وهو الأول من نوعه لحكومة خليجية، بالتعامل مع مستثمرين مختلفين في أوقات مختلفة. وأفادت وثيقة لأحد البنوك التي ترتب الصفقة أن السندات السعودية تنقسم إلى شريحتين، الأولى لأجل ثماني سنوات بقيمة مليار يورو، والثانية لأجل 20 عاماً وتبلغ قيمتها ملياري يورو.