90 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر إلى 90.4 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام 2019، تشكل ما نسبته 15.5% من إجمالي أصولها المستثمرة في الخارج والتي بلغت نحو 582 مليار درهم خلال شهر مارس من العام ذاته.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فلا زالت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية وفروعها والمؤسسات التابعة لها عند أعلى مستوياتها في المملكة المتحدة وبقيمة وصلت إلى نحو 61 مليار درهم.

ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت نحو 47 مليار درهم مع نهاية مارس 2019 في حين وصلت قيمتها في مصر 43.4 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية 37 مليار درهم وجزر الكايمان 37 مليار درهم أيضا و25 مليار درهم في الهند ونحو 21 مليار درهم في سلطنة عمان و20 مليار درهم في البحرين و19 مليار درهم في فرنسا.

ومن بين البلدان العشرة الأكثر استثماراً للبنوك الإماراتية فقد شهدت ثلاثة بلدان أعلى زيادة على أساس ربع سنوي وهي المملكة المتحدة بواقع 14.6 مليار درهم والسعودية بواقع 8.5 مليارات درهم والهند 3.9 مليارات درهم وجاءت مصر على رأس البلدان الثلاثة التي سجلت أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 11.7 مليار درهم تليها السعودية بقيمة 11.2 مليار درهم ثم المملكة المتحدة بنحو 7.6 مليارات درهم.