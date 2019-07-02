أوبك تمدد خفض الإنتاج 9 أشهر

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، أمس، على تمديد خفض إمدادات النفط 9 أشهر حتى مارس 2020، وبالتزامن مع اجتماع أوبك قفزت أسعار النفط.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة، تأكيده بإقرار «أوبك» في نهاية الاجتماع لتمديد الاتفاق، فيما ألقى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، البيان الختامي للاجتماع، مؤكداً أن «أوبك» تستهدف الهبوط بحجم المخزون إلى نفس متوسط المخزون خلال الفترة من 2010 حتى 2014. . كما تمخض الاجتماع عن إقرار التجديد لمحمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، وتقرر أيضاً أن ينعقد اجتماع المنظمة المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج يومي 5 و6 من ديسمبر المقبل.