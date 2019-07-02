السعودية تعيّن 5 بنوك لإصدار أول سنداتها باليورو

المصدر: دبي ـ البيان

عينت السعودية 5 بنوك لمساعدتها في بيع أول سنداتها المقومة باليورو، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن البنوك الخمسة هي «غولدمان ساكس» الأمريكي، و«سوسيتيه جنرال» الفرنسي، واللذان سيضطلعان بدور المنسق العالمي لبيع السندات السعودية باليورو، فيما ستنضم بنوك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، و«مورغان ستانلي» الأمريكي، و«سامبا كابيتال» السعودي إليهما كمديرين رئيسيين مشاركين في بيع السندات من خلال المشاركة في توجيه الدعوة إلى مستثمرين عالميين لشراء السندات بدءاً من أمس. وأضافت «بلومبرغ» بأن السعودية تخطط لبيع سندات تبلغ آجال استحقاقها 8 أعوام، بالإضافة إلى أوراق مالية تبلغ آجال استحقاقها 20 عاماً. وأوضحت أن السعودية أصدرت سندات مقومة باليورو بغيَة تنويع مصادر تمويلها.