البنوك المركزية تواجه طموح «فيسبوك» المالي بمركز ابتكار

المصدر: زيورخ - رويترز

وافق بنك التسويات الدولية أمس على إنشاء مركز ابتكار ستعمل من خلاله البنوك المركزية معاً على نحو أوثق في ظل التغيرات السريعة في التكنولوجيا المالية وتوجه شركات مثل فيسبوك صوب العمل المالي.

وقال البنك إن الهدف من مركز الابتكار، الذي سيكون له مقار في بازل وهونج كونج وسنغافورة، هو تحسين أداء النظام المالي العالمي ومعرفة وتطوير الرؤى السائدة في مجال التكنولوجيا التي تؤثر على عمل البنوك المركزية.

ولم يذكر بيان البنك خطة فيسبوك لدخول مجال المدفوعات وإطلاق عملتها المشفرة ليبرا، لكن تحرك عملاق التواصل الاجتماعي ساهم في بلورة رأي بالحاجة الملحة إلى استجابات تنظيمية منسقة لاتجاهات التكنولوجيا المالية.

وقال ينس فايدمان رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية في بيان عقب اتخاذ قرار إنشاء المركز خلال اجتماع لمجلس البنك: «ثورة تكنولوجيا المعلومات لا تعرف الحدود وبالتالي تتداعى آثارها في مواقع متعددة على نحو متزامن».