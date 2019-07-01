الهدنة التجارية الأمريكية الصينية بلا طريق واضح للحل

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت شبكةُ «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية الهدنةَ التجارية الأخيرة بين أمريكا والصين بأنها مجرد هدنة مؤقتة، لكنها لا ترسم مساراً محدداً لإنهاء الحرب التجارية المريرة بين البلدين.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً للتعليق على الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعهما أول من أمس في ختام فعاليات قمة مجموعة «الــ 20» التي انعقدت بمدينة أوساكا اليابانية.

وذكر التقرير أن دروس التاريخ تدعونا إلى عدم الاطمئنان إلى تلك الهدنة والركون إلى التفاؤل بأنها ستؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب التجارية.

وقال بيتر بوكفار، كبير المحللين لدى شركة «بليكلي أدفايزوري جروب» للخدمات المالية: «لا أرى أي طريق صوب اتفاقية تجارية، والوضع الآن هو أننا لا زلنا عالقين في تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 25% على صادرات صينية إلينا قيمتها 250 مليار دولار».