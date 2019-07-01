عروض مكثفة لشراء «جيت إيروايز»

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تزايدت العروض لشراء حصص أو كامل أسهم شركة جيت إيروايز الهندية المتعثرة التي تملك الاتحاد للطيران نحو ربع أسهمها (24%)، حيث أعلنت مجموعة «ادي» اللندنية واتحاد العاملين عن رغبتهم في شراء 75% من أسهم الشركة.

وأفادت مصادر بأن شركتي فيستارا وسبايس جيت الهنديتين ربما تقدمان عروضاً لشراء أسهم الشركة، التي من المتوقع أن يطلب القائمون على قضيتها حالياً، من المشترين المحتملين أن يشتروا نسبة فقط من الأسهم أو جزءاً من الديون في عروضهم. ونقلت بلومبيرغ عن تقارير صحفية محلية، أن فيستارا التي تملك شركة تاتا غالبية أسهمها، وسبايس جيت، ربما تطرحان عرضاً لشراء أسهم في جيت إيروايز.

وقد أحيلت شركة جيت إيروايز إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات الإفلاس، المتوقع البدء في البحث عن مشترين من الشهر المقبل، بعد انقضاء موعد 4 يوليو النهائي لتلقي طلبات السداد من جميع الدائنين.

وتدفع حقوق الرحلات والمواقف في المطارات، التي تملكها شركة جيت إيروايز خاصة في القطاع الدولي من الطيران، شركات أخرى مثل مجموعة تاتا وسبايس جيت إن تتقدم بعروض لشراء أسهم في الشركة.