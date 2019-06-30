«رينيو باور» تجمع 300 مليون من «أديا» وآخرين

المصدر: دبي - سيد صالح

جمعت شركة «رينيو باور»، التي تعد أكبر شركة هندية متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة، 300 مليون دولار من أكبر ثلاثة مساهمين فيها: جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»؛ وبنك «جولدمان ساكس» الأمريكي؛ ومجلس استثمار خطط التقاعد بكندا «سي بي بي آي بي».

ووفقاً لما ذكرته أمس «بلومبيرغ» للأنباء، فقد أسهمت كل جهة من الجهات المذكورة بشراء أسهم قابلة للتحويل في الشركة قيمتها 100 مليون دولار. وأفادت الوكالة بأن «رينيو باور» ستستخدم حصيلة التمويل في تعزيز قدراتها على توليد الطاقة المتجددة. ويمتلك «أديا» حصة 16% في «رينيو باور».