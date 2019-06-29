مجموعة «ليغو» تستحوذ على «ميرلين للمنتجعات» بـ 6.1 مليارات دولار

المصدر: لندن - د ب أ

وافقت مجموعة استثمارية تشمل العائلة التي تدير إمبراطورية «ليغو» للألعاب على شراء شركة «ميرلين إنترتينمنت» التي تدير منتجعات ليغو لاند وسلسلة متاحف الشمع «تيسو» نظير 4.8 مليارات جنيه استرليني (6.1 مليارات دولار). وسيحصل المستثمرون في شركة ميرلين على 445 بنساً مقابل السهم الواحد، بزيادة نسبتها 15% عن سعر السهم في ختام تعاملات البورصة أول من أمس الخميس، والذي بلغ 395 بنساً.

وكان المستثمرون في الشركة دعوا إلى بيعها، وذكروا أن قيمتها سترتفع عندما تكون مملوكة لشركات خاصة. وذكرت شركة «فاليو أكت كابيتال» للاستثمارات في رسالة مفتوحة إلى مجلس إدارة شركة ميرلين الشهر الماضي أن الشركة بحاجة إلى إنفاق مزيد من الأموال على إقامة فنادق جديدة وعلى متنزهات ليغو لاند، وهي مسألة يصعب القيام بها بالنسبة لشركة حكومية.