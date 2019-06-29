سنغافورة تخطط للسماح ببنوك رقمية

المصدر: سنغافورة ـ رويترز

يخطط البنك المركزي في سنغافورة لإصدار رخص لبنوك رقمية.

وقالت سلطة النقد في سنغافورة في بيان إنها ستصدر رخصتين لبنكين رقميين كاملين إلى شركات مقرها سنغافورة ويسيطر عليها سنغافوريون. وستكون الشركات الأجنبية مؤهلة لهذه الرخص إذا شكلت مشاريع مشتركة مع شركة سنغافورية وإذا استوفى المشروع المتطلبات فيما يتعلق بالمقر والسيطرة.

وسيصدر البنك المركزي أيضاً ما يصل إلى ثلاث رخص لبنوك رقمية للجملة ستكون مفتوحة أمام اللاعبين المحليين والأجانب.

ولن يسمح لبنوك الجملة الرقمية بتلقي ودائع في سنغافورة من الأفراد فيما عدا الودائع لأجَل محدد، التي لا تقل عن 250 ألف دولار سنغافوري، وسيسمح لها بفتح حسابات إيداع للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.