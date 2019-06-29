إشادة ألمانية بعملة «فيسبوك»

المصدر: برلين - د ب أ

ذكر معهد البحوث الاقتصادية في مدينة كولونيا الألمانية (آي دابليو) أن عملة «ليبرا» الافتراضية، التي تخطط شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاقها، قد يكون لها تأثير إيجابي على حركة الأموال عبر الحدود.

وقال ماركوس ديماري كبير الاقتصاديين بالمعهد، ، أمس إن عملة «ليبرا» قد تكون مهمة للشركات الناشطة على المستوى الدولي، موضحاً أن الشركات سيمكنها بمساعدة العملة الرقمية الحد من مخاطر سعر الصرف، حيث إن المشاركة في عملة «ليبرا» يمثل في النهاية اتحاداً نقدياً عالمياً خاصاً.

وقال: «داخل شبكة ليبرا لن يكون هناك بعد الآن مخاطر متعلقة بسعر الصرف. هذا سيحدث فقط في حال التحويلات بين ليبرا واليورو أو الدولار».

وأشار ديماري إلى أن التحويلات الإلكترونية باليورو آمنة للغاية حالياً، وكذلك الحال بالنسبة لحماية البيانات، بينما يظل هذان العاملان غير مؤكدين حتى الآن مع ليبرا.