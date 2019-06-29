الأسعار تتماسك والنفط رهن معادلة التوترات وتباطؤ الطلب

المصدر: لندن - رويترز

تماسكت أسعار النفط أمس قرب 67 دولاراً للبرميل قبيل محادثات بشأن النزاع التجاري بين الرئيسين الأمريكي والصين وأخرى بشأن تخفيضات إنتاج أوبك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 15 سنتاً إلى 66.70 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 59.59 دولاراً للبرميل.

ويتجه برنت للارتفاع نحو 25% في النصف الأول من 2019 فيما يتجه خام غرب تكساس إلى الصعود 30%.

ويواجه المنتجون في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم خلال اجتماعهم الثلاثاء المقبل معادلة تزداد تعقيداً مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ووفرة العرض الأمريكي وتباطؤ الطلب حين يبحثون تمديد العمل بخفض حصص الإنتاج.