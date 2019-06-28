«فيتش»: تراجع النمو العالمي بسبب الحرب التجارية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات في تقرير حديث إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تخفض نمو إجمالي الناتج العالمي بنسبة 0.4% سنوياً حتى عام 2020.

وأضاف التقرير أن نمو إجمالي الناتج العالمي سوف يتراجع في العام الجاري إلى 2.7% وإلى 2.4% العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بأن يكون 2.8% و2.7% في العامين الجاري والمقبل على الترتيب. وسوف يتراجع نمو اقتصاد الصين بنسبة 0.6% ونمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.4%.

وسوف يكون فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأمريكية من الصين، الذي تفكر به أمريكا، أوج توتر العلاقات التجارية بين البلدين. وسوف تفرض أمريكا بناء على ذلك، رسوماً على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار.