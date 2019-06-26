«فوربس»: دبي يمكنها تجاوز القوى التقنية التقليدية في أمريكا وأوروبا

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن دبي وغيرها من المدن التي تخوض تجارب المدن الذكية قادرة على تجاوز القوى التقنية التقليدية في أمريكا وأوروبا.

ونشرت المجلة، أمس، الجزء الثاني من تقريرها بعنوان «اللوجستيات والبنية التحتية في المدن الذكية»، والذي رصدت فيه إمكانات المدن الذكية وقدراتها على تجاوز الواقع بمشاكله واستشراف المستقبل.

وأكد التقرير، أن دبي وغيرها من المدن الذكية كسنغافورة، العاصمة المكسيكية مكسيكو والعاصمة الكولومبية بوجوتا بما تمتلكه من قدرة على الوصول إلى التقنيات العصرية فائقة الحداثة وحكومات أكثر مواءمة لروح العصر تستطيع أن تتفوق على المدن المتقدمة تقليدياً في قطاع التقنية في أمريكا وأوروبا.