الذهب لأعلى مستوى في 6 سنوات

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% قبل أن تفقد جزءاً من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعد ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013. ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1427.50 دولاراً. وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.38 دولاراً للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 809.93 دولارات للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1522.63 دولاراً للأوقية. وكان المعدن سجل في وقت سابق من الجلسة 1545.87 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس آذار.