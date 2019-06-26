المزارعون الأمريكيون ضحايا الحرب التجارية مع الصين

المصدر: واشنطن - رويترز

أقر وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو، بأن المزارعين الأمريكيين هم «ضحايا» لحرب الرئيس دونالد ترامب التجارية مع الصين، وفقاً لمقابلة مع قناة سي.إن.إن، بُثت أمس.

وقال إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري حين يجتمع ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، لكنه يأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام. وخصصت إدارة ترامب دعما للمزارعين، وهم كتلة انتخابية رئيسية ساعدت ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري على الفوز بالانتخابات في 2016، لكنهم ما زالوا ضمن الأكثر تضررا من النزاع التجاري مع الصين.

وقال بيرديو «نعم، أعتقد أنهم أحد ضحايا الخلل التجاري، كنا نعلم أنه عندما نعاقب الصين فإن الرد، إذا جاء، سيكون ضد المزارعين». وأضاف «أبلغت الرئيس - والرئيس يتفهم - أنه لا يمكنك أن تدفع الفواتير بمشاعر الوطنية، نعلم ذلك وبالتأكيد هو يعلم ذلك.

ذلك هو السبب في أنه كان يسعى لتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء النزاعات التجارية عبر تسهيلات في السوق». وكشفت إدارة ترامب الشهر الماضي عن حزمة دعم بقيمة 16 مليار دولار للمزارعين لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها من الحرب التجارية المستعرة منذ عشرة أشهر مع الصين. كانت الصين في السابق وجهة لما يزيد على 60 بالمئة من صادرات فول الصويا الأمريكية.