صراع الفائدة بين ترامب والفيدرالي

المصدر: دبي- سيد صالح

قالت شبكة «سي إن بي سي»، إن نجاح ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية مرهون بنجاحه في بناء اقتصاد أمريكي قوي.

ومن إحدى أبرز علامات هذا الاقتصاد سوق أسهم تتمتع بأسس سليمة.وبحسب التقرير فإن أسوأ شيء يفعله ترامب هو أن يتمادى في هجومه ضد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، ورئيسه جيروم باول.

ونشرترامب تغريدات عبر «تويتر»، وكال فيها الانتقادات مجدداً ضد مسؤولي المجلس، بسبب رفضهم خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب: «هل تعلمون ما الذي كان سيحدث لو خفض المجلس الفائدة؟ آلاف من النقاط على مؤشر «داو جونز» ونمو اقتصادي بمعدل 4% أو ربما 5%. الآن يصر رجال المجلس على عدم الخفض ويتمسكون بذلك كطفل عنيد، ويساهمون فيما تفعله الدول الأخرى ضدنا. لقد أفسدوا الأمر».

ووفقاً للتقرير فليس لدى ترامب سبب ليفعل ذلك، ففي الشهر الجاري ضخ المجلس في البنوك تمويلاً جديداً قيمته 35.5 مليار دولار. وما زالت لدى المنظومة المصرفية احتياطيات فائضة تبلغ 1.5 تريليون دولار.