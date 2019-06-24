مرسيدس تزف بشرى سارة للمصريين

المصدر: د ب ا

أعلنت وحدة "مرسيدس بنز" التابعة لشركة دايملر توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية للبدء في تجميع سياراتها داخل البلاد بالتعاون مع شريك محلي.

وأوضحت وحدة السيارات الفاخرة، في مؤتمر صحفي في شتوتجارت، أن التحرك يهدف إلى جعل شبكة الإنتاج العالمية "أكثر مرونة وكفاءة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماركوس شيفر مسؤول التطوير في دايملر القول إن هذا الاستثمار من شأنه المساعدة في تحسين استقرار البيئة الاقتصادية في مصر.

ومن المقرر أن يتم التركيز في البداية على تجميع سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

وتدرس دايملر إقامة مركز لوجيستي لها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس إلى جانب مركز محلي للتدريب.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتواجد حاليا في ألمانيا للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.