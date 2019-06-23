«بتكوين» ترتفع إلى 10.000 دولار وتمحو ذكريات الفقاعة

المصدر: دبي - سيد صالح

تجاوزت قيمة العملة الافتراضية «بتكوين» الأسبوع الماضي 10,000 دولار مسجلةً أعلى مستوياتها منذ نحو 15 شهراً، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء. وأفادت الوكالة بأن «بتكوين» ارتفعت بنسبة بلغت نحو 5%، فبلغت قيمتها 10,500 دولار.

وذكرت «بلومبيرغ» أن هذا الارتفاع أعاد إلى الأذهان الارتفاع الهائل في قيمة «بتكوين» منذ نحو عامين، الذي أغرى المستثمرين التقليديين بالاستثمار في «بتكوين» قبل أن تنفجر فقاعتها، كما محا الذكريات السيئة الناجمة عن انفجار الفقاعة.

وقال جورج مكدوناف، الرئيس التنفيذي لشركة «كيه آر1» البريطانية للاستثمار في «البلوك تشين» والعملات المشفرة: «كان تعافي أسعار «بتكوين» أخيراً غير تقليدي إلى حد ما، ويعني ذلك أن النقود لم تتخلَّ عن «بتكوين»، وإنما هي جلست على الخطوط الجانبية في انتظار العودة إليها فقط، وها قد فعلت».

وكانت قيمة «بتكوين» قد سجلت أقصى ارتفاعاتها على الإطلاق في ديسمبر 2017، حينما بلغت 19,511 دولاراً، بارتفاع نسبته 1400%. وبدأت فقاعة «بتكوين» في الانفجار العام الماضي، ففقدت العملة على مداره 74% من قيمتها، وبلغت 3,100 دولار في ديسمبر 2018.

وأوضحت «بلومبيرغ» أنه على النقيض من العام الماضي، فثمة إشارات هذا العام إلى تجدد اهتمام المستثمرين بالعملات الافتراضية، خاصة بعد أن أعلنت «فيسبوك»، الأسبوع الماضي، عن اعتزامها طرح عملتها المشفرة الخاصة بها.