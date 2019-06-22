الذهب يتجاوز 1400 دولار مع تراجع العملة

المصدر: لندن ــ رويترز

قفز الذهب ما يزيد على 1.5 % أمس، متجاوزا مستوى 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013، في الوقت الذي تأثر فيه الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية سلبا بتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

كما عززت التوترات في الشرق الأوسط ارتفاع المعدن النفيس، مما دفع الذهب للصعود قرابة 5% هذا الأسبوع ونحو 10 % منذ بداية العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1404.35 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر 2013 عند 1410.78 دولارات.