«تشيفرون فيليبس» ترغب بشراء «نوفا كيميكالز»

المصدر: دبي - سيد صالح

تقدمت شركة «تشيفرون فيليبس كيميكال» الأمريكية لإنتاج البتروكيماويات بعرض لشراء شركة «نوفا كيميكالز» الكندية لإنتاج البلاستيك، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن القيمة الإجمالية لعرض الشراء تتجاوز 15 مليار دولار، شاملة ديون «نوفا كيميكالز». وأضافت «رويترز» أنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن قبول شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) في أبوظبي، والتي تمتلك «نوفا كيميكالز» بالكامل، لعرض الشراء من عدمه.

وذكرت «رويترز» أن ثمة متقدم آخر بعرض لشراء «نوفا كيميكالز» قد يُكشَف النقاب عنه. ومن الجدير بالذكر أن شركة «تشيفرون فيليبس كيميكال» تعد مشروعاً مشتركاً بين شركتي «تشيفرون كورب» و«فيليبس 66» الأمريكيتين.

ولم يُعَلق أي من «نوفا كيميكالز»؛ «مبادلة»؛ «تشيفرون كورب»؛ و«فيليبس 66» على الأنباء المتداولة. وكانت «مبادلة» قد أعلنت في مارس الماضي أنها تدرس خيارات بشأن «نوفا كيميكالز» التي تُقَدّر قيمتها بــ 10 مليارات دولار.