مورّد لـ«آبل» يدعو إلى نقل المصانع إلى خارج الصين

المصدر: واشنطن - د ب أ

دعا أحد أكبر مؤسسي شركة توريد لـ«آبل»، الملياردير التايواني تيري جو، الشركة الأمريكية إلى نقل جزء من سلسلة الإنتاج مترامية الأطراف الخاصة بها من الصين إلى تايوان المجاورة.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن تيري جو، أكبر مساهم في شركة «هون هاي بريسجن انداستري» رداً على سؤال حول ما إذا كانت «آبل» ستنقل إنتاجها إلى خارج الصين، قوله: «أدعو آبل إلى الانتقال إلى تايوان، وأعتقد أن ذلك ممكن».

وتعد «هون هاي» الأكبر بين المئات من الشركات الموردة لآبل، ولها مصانع في الصين تنتج معظم هواتف آي فون في مدينة تشنجتشو وسط الصين.