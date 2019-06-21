اتجاه أمريكا لخفض الفائدة ينعش الأسواق العالمية

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

انتعشت الأسواق العالمية جميعها أمس إثر مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل لمواجهة مخاطر متنامية على النمو العالمي والمحلي.

ارتفاع قياسي

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً مرتفعاً خلال التعاملات أمس، حيث شعر المستثمرون بارتياح إثر مؤشرات خفض سعر الفائدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 161.38 نقطة أو 0.61% إلى 26665.38 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.14 نقطة أو 0.79% إلى 2949.60 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 100.12 نقطة أو 1.25% إلى 8087.45 نقطة.

صعود أوروبي

وارتفعت أسهم أوروبا لأعلى مستوى في ستة أسابيع في المعاملات المبكرة أمس، في الوقت الذي أُضيفت فيه مؤشرات على أن بروكسل ستعلق اتخاذ إجراء عقابي بشأن ميزانية إيطاليا إلى أحدث دلائل على اتجاه بنوك مركزية كبرى لاتخاذ إجراءات تحفيز نقدي.

وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو ونظيرتها الألمانية وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% مع تسجيل قطاع البنوك شديد التأثر بأسعار الفائدة لأداء دون السوق.

وتعزز الضغط على قطاع البنوك، إذ انخفضت أسهم دويتشه بنك 0.6% بعد تقرير ذكر أن السلطات الاتحادية الأمريكية تحقق فيما إذا كان البنك الألماني امتثل لقوانين تهدف إلى منع غسل الأموال وجرائم أخرى.

وزاد المؤشر الإيطالي 0.72% وارتفع مؤشر قطاع البنوك بإيطاليا 0.43% بعدما قال مسؤولون إن من المستبعد أن توصي المفوضية الأوروبية باتخاذ خطوات أخرى الأسبوع المقبل في إجراءات عقابية بشأن ارتفاع ديون البلاد.

وبلغ المؤشر داكس الألماني أعلى مستوياته منذ الثالث من مايو بدعم من شركة البرمجيات ساب التي ارتفع سهمها 1.5% بعد أن توقعت منافستها أوراكل أرباحا للربع الحالي تفوق التوقعات.

انتعاش ياباني

وأغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند مستوى جديد هو الأعلى في ستة أسابيع بعدما أشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، لكن ارتفاع الين حدّ من المكاسب. وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.6% إلى 21462.86 نقطة، مواصلاً مكاسبه بعد صعوده 1.7% الأربعاء.

وقال تاكاشي إيتو خبير أسواق الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «الرسالة التي تميل إلى التيسير من مجلس الاحتياطي الاتحادي تدعم المعنويات، والسوق تشعر بارتياح الآن». غير أنه أضاف أنه بالنسبة لليابان، فإن ارتفاع الين سيحد من الصعود. ويقلص ارتفاع الين من الأرباح التي يحققها المصنعون اليابانيون في الخارج حين يحولونها إلى البلاد.

ارتفاع الذهب

وارتفعت أسعار الذهب 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات للسبب ذاته، حيث صعد في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1382.70 دولاراً للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 مارس 2014 عند 1386.38 دولاراً للأوقية.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.8% إلى 1386.30 دولاراً للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 عند 1397.70 دولاراً للأوقية.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 15.31 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاتين 0.6% إلى 815.84 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1517.05 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له في 12 أسبوعاً.

تراجع الدولار

وتراجع الدولار أمس وسجل أكبر انخفاض على مدى يومين منذ بداية العام الجاري بسبب استعداد المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 96.755، ونزل المؤشر 0.5% إلى أقل مستوى في ستة شهور مقابل الين الياباني عند 107.47 ين. وواجه الدولار ضغوطاً إضافية بعدما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

إعانة البطالة

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى قوة سوق العمل على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال شهر مايو. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفاً للأسبوع المنتهي في 15 يونيو.

ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 220 ألفاً في الأسبوع الماضي. وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة لإعانة البطالة، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 218 ألفاً و750 طلباً الأسبوع الماضي.