«كوفبيك» الكويتية تتطلع لاستحواذات لتعزيز إنتاج النفط

المصدر: الكويت - رويترز

أكد رئيس الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أن الشركة تتطلع إلى عمليات استحواذ استراتيجية في فترة السنة ونصف السنة المقبلة، مع استهدافها تعزيز إنتاجها من النفط والغاز إلى 150 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً بحلول 2020.

وقال الشيخ نواف الصباح الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة في مقابلة مع رويترز، إن الشركة ستركز على استكشاف النفط والغاز في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وأستراليا. وأضاف: «وصلنا حالياً إلى 120 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، ونتوقع أن نقترب من 150 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً بفضل النمو الذاتي الذي نتوقعه في مشروعاتنا القائمة».

وتابع: «نحتاج لاستحواذ استراتيجي أو اثنين في الأمد القريب لسد الفجوة والوصول إلى إنتاج مستدام عند 150 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. إذا حصلنا على فرصة في ولاية قضائية جديدة تناسب استراتيجيتنا، فسننتهزها أيضاً».

وأشار إلى أن الشركة تركز على تنمية أصولها الإنتاجية في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وباكستان وكندا والنرويج. وأحد المشروعات الرئيسية للشركة هو مشروع ويتستون المشترك في أستراليا الذي ينتج الغاز الطبيعي المسال. كما تستثمر كوفبيك في الغاز الصخري الكندي.