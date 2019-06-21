عرض قضية إفلاس جيت إيروايز على المحكمة

المصدر: دبي - البيان

تستمع محكمة هندية إلى حيثيات إفلاس شركة جيت إيروايز المثقلة بالديون، التي تملك الاتحاد للطيران 24% من أسهمها، إيذاناً ببدء إجراءات الإفلاس التي ستحدد ما إذا كانت الشركة لن تعود أبداً للعمل.

تقدمت شركة ناشيونال القانونية بوثائق القضية بعد تقدم الدائنين بأوراق إعلان الإفلاس. ويحاول الدائنون بقيادة بنك لدولة الهندي استعادة 1.1 مليار دولار على الأقل مما كان القيمة السوقية لشركة جيت إيروايز.

تعرضت جيت إيروايز، التي حصلت على الحقوق الحصرية لشركة أي إنديا المحدودة في التسعينيات، للمنافسة الشرسة التي مارستها شركات الطيران الاقتصادية، وتراكمت في النهاية عليها ديون للبنوك وأجور العاملين ومستحقات شركات تأجير الطائرات.

ومع قبول المحكمة الاستماع إلى القضية، فقد بدأت عملية استرداد مستحقات المقرضين، وقد يحدث ذلك عن طريق بيع حصة في الشركة أو تسييل أصولها.